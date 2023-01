Cyklon Harto przypuści atak. Nadchodzi załamanie pogody

Pogoda w drugiej połowie stycznia przyniesie powrót zimy. We wtorek niemal w całym kraju prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach może spaść ok. 10 cm białego puchu. Na zachodzie będzie pogodniej, mniej opadów i przebłyski słońca - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk.

Pogoda długoterminowa. Cyklon Harto i powrót zimy

W ciągu dnia będzie dosyć ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w dolinach górskich, od 3 do 7 stopni na nizinach, do 7 stopni na Podkarpaciu. To jednak ostatnie takie godziny. "Od nocy z wtorku na środę w kraju pojawi się mróz. Nie będzie to mróz bardzo siarczysty, jednak temperatury w wielu regionach nocami spadać będą poniżej -10 stopni Celsjusza" - czytamy na portalu Fani Pogody.

Zmiana spowodowana jest ośrodkiem niżowym Harto znad Włoch, który przyniesie intensywne opady. "Z południa nad dzielnice południowo wschodnie nasunie się strefa wilgoci z przelotnymi opadami deszczu, a w górach również śniegu" - informuje portal dobrapogoda24.pl. W nocy od Górnego Śląska po Podkarpacie będzie padał deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Z kolei w południowo-wschodniej części kraju spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach może spaść do 18 cm śniegu, a na Dolnym Śląsku do 5 cm.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

IMGW wydaje prognozę zagrożeń

W związku z gwałtowną zmianą aury IMGW planuje wydanie alertów. We wtorek prognoza ostrzeżeń IMGW I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczy woj. dolnośląskiego i opolskiego. W woj. świętokrzyskim, śląskim i małopolskim Instytut planuje z kolei wydanie alertów przed oblodzeniem.

W środę niebezpieczna aura da o sobie znać już prawie w całym kraju. Jak podaje TVN Meteo, ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem zapowiedziano w województwach: lubelskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim (powiaty południowe), podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim (poza powiatami zachodnimi) i pomorskim (powiaty wschodnie).

Alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczyć mogą obszarów w województwach: opolskim, dolnośląskim, łódzkim (powiaty północno-zachodnie), mazowieckim (powiaty północno-zachodnie), wielkopolskim (powiaty południowe), kujawsko-pomorskim (powiaty wschodnie) i warmińsko-mazurskim (powiaty zachodnie). IMGW planuje też wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwie podkarpackim oraz przed marznącymi opadami w woj. małopolskim.

Na południu i południowym wschodzie Polski zrobi się biało. Im bliżej weekendu, tym śniegu ma być coraz więcej. W czwartek synoptycy chcą wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Z kolei w piątek żółte alerty przed intensywnym śniegiem mogą zostać wydane dla województw: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych ostatnich trzech województwach mają zostać wydane także ostrzeżenia przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi.

RadioZET.pl/Fanipogody.pl/Dobrapogoda24.pl/PAP/IMGW/Tvnmeteo.pl