Antycyklon Feuka wkroczył do Polski. Tak ciepło nie było już dawno

Pogoda długoterminowa na 7 dni została przygotowana przez synoptyków IMGW. Mapy pogodowe pokazują wyraźnie koniec zimy i stopniowe ocieplenie. Niestety, na niebie przeważać będzie duże zachmurzenie. Najwięcej słońca będzie na południu kraju, głównie w górach. W weekend możliwy silniejszy wiatr.

Antycyklon Feuka wkroczył do Polski

Antycyklon Feuka będzie kształtował warunki atmosferyczne w Polsce w kolejnych dniach. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z zachodu do kraju napływa ciepłe powietrze. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od około 2 stopni Celsjusza na Pogórzu Karpackim, 3-4 stopnie na krańcach wschodnich, 5-6 w centrum, do 9 stopni na zachodzie i północnym zachodzie.

We wtorek w południowo-wschodniej Polsce miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, a na obszarach podgórskich i w Karpatach deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W dzień najchłodniej będzie na południowym wschodzie, ok. minus 1 stopnia, a najcieplej na zachodzie kraju - do 6-7 stopni Celsjusza.

Środa na południu kraju będzie pogodna. Na północy może padać słaby deszcz lub mżawka. W dzień termometry wskażą ok. 2 stopnie na Podhalu, ok. 5 stopni na wschodzie i nawet 11 stopni na zachodzie.

W czwartek najlepsza pogoda będzie nadal na południu. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. Na zachodzie i północy miejscami wystąpią opady deszczu. Noc najchłodniejsza będzie na Podhalu, gdzie temperatura spadnie do minus 7 stopni. W dzień najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - do 10 stopni Celsjusza, a najchłodniej na wschodzie i Podhalu - ok. 3 stopnie.

W piątek będzie pochmurno i więcej opadów deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Weekend przyniesie zróżnicowaną aurę, porywisty wiatr, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nie można wykluczyć, że miejscami opady będą intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni na wschodzie do 7-8 stopni na zachodzie. Odczucie ciepła obniżać będą dość silne porywy wiatru.

RadioZET.pl/IMGW/PAP