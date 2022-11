Pogoda w Polsce dotąd była względnie dobra - nie było zbyt chłodno, dni upływały przeważnie bez opadów. Niebawem się to zmieni. Śnieżyca może pojawić się już w połowie tygodnia. Najnowsze prognozy mówią, że już w tym tygodniu w nocy będą ostre przymrozki, a temperatury poniżej zera utrzymają się miejscami również w dzień, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie.

Do naszego regionu zacznie napływać bardzo chłodne, arktyczne powietrze z północnego wschodu. Według długoterminowej prognozy IMGW nocami temperatura może spaść nawet do minus 12 st. C. Najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie mróz będzie utrzymywał się również w dzień.

Pogoda. Atak zimy w Polsce

IMGW podaje, że we wschodniej Polsce od czwartku do przyszłego tygodnia termometry w dzień mogą wskazywać nawet minus 4 st. C. W najcieplejszej, południowo-zachodniej części kraju, prognozowane są maksymalne temperatury rzędu 4-5 st. C. Ocieplenie nadejdzie 25-26 listopada, chociaż na północnym wschodzie nadal będzie mroźno.

Śnieg może spaść 22 listopada (wtorek) na południu Polski. Kolejne dni przyniosą opady śniegu i śniegu z deszczem w całym kraju. Natomiast ostatni weekend listopada będzie deszczowy. 26 listopada (sobota) miejscami spadnie nawet 14 mm wody na metr kwadratowy.

