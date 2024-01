"Ekstremalna anomalia temperaturowa" w Polsce. Termometry w lutym zaskoczą

Pogoda w poniedziałek niemal w całym kraju będzie słoneczna. Tylko na wschodzie lokalnie ma być więcej chmur na początku dnia, potem pojawi się więcej przejaśnień. Na południu z rana mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 300 metrów.



Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, ok. 5 w centrum, do 8 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem lokalnie umiarkowany i porywisty, południowy.

Pogoda. Prognoza IMGW na luty

Duże ocieplenie ma przyjść na początku lutego. Według serwisu fanipogody.pl może wystąpić ekstremalna anomalia temperatury sięgająca 9-12 st. C.

Optymistycznie wyglądają również prognozy IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego. Wynika z nich, że niemal do połowy lutego mrozy nie wrócą. Maksymalna temperatura powietrza w tym okresie spadnie poniżej zera jedynie na Podhalu. Natomiast w poniedziałek i we wtorek (5 i 6 lutego) w zachodniej części Polski termometry mogą pokazać nawet ponad 10 st. C.

"Spoglądając na trend prognozowanych wartości minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza można powiedzieć, że w tej predykcji na próżno szukać powrotu prawdziwej zimy" - podało IMGW. Instytut zastrzegł jednak, że prognoza może ulec zmianie.

Źródło: Radio ZET/fanipogody.pl/PAP/IMGW