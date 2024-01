Dwa przełomy w pogodzie. Jedna rzecz może cieszyć. Prognoza długoterminowa

Po mroźnych i śnieżnych dniach do Polski zbliża się ocieplenie, które odczujemy już po weekendzie. Z prognoz pogody IMGW wynika, że na zachodzie i południu kraju temperatury wzrosną nawet do 10 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w środę. Wówczas na termometrach możemy zobaczyć nawet 12 stopni.

W poniedziałek 22 stycznia zachmurzenie duże i całkowite, tylko początkowo na południowym wschodzie małe i umiarkowane. Od zachodu postępujące w głąb kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Rano i przed południem przejściowo możliwy opad marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Pogoda. Po weekendzie ocieplenie. Nawet 12 stopni na plusie

Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie, około 3 st.C, 4 st.C w centrum, do 9 st.C miejscami na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na zachodzie kraju do 70 km/h i do 90 km/h na Przedgórzu Sudeckim, południowo-zachodni. W Karpatach wiatr w porywach do 120 km/h, w Sudetach do 180 km/h.

fot. Prognozowana średnia anomalia temperatury od 20 stycznia do 27 stycznia

"Kulminacja dynamicznej pogody pod znakiem cyrkulacji strefowej w Polsce nastąpi w środę. Nad południem Skandynawii przejdzie kolejny głęboki niż. Prognozowane są spore opady deszczu, wiatr w porywach do 70-90 km/h, a lokalnie nawet burze. Temperatura przed przejściem chłodnego frontu atm. wzrośnie do 6-12°C." - piszą Polscy Łowcy Burz.

Dodatnie temperatury będą nam towarzyszyć do końca tygodnia. Jak potwierdzają prognozy długoterminowe, przełom stycznia i lutego przyniesie kolejną zmianę - do Polski wróci mróz i zima.

W prognozach dwa przełomy. Pod koniec stycznia wróci zima

"Do końca mijającego miesiąca dominować ma aktywna cyrkulacja strefowa, jednak ten okres może przeciągnąć się również na pierwsze tygodnie lutego. Ilość opadów będzie na ogół powyżej normy, co wynikać ma z przewagi niżowej pogody. Mróz i opady śniegu staną się rzadsze. Przeważać ma częściej deszcz" - piszą FaniPogody.pl.

Z kolei z analizy TVN Meteo wynika, że od 29 stycznia powrócą chłodniejsze dni, co oznacza powrót zimowej aury po tygodniu z temperaturami na plusie. Prognozy mówią o powrocie zimy na przełomie stycznia i nadchodzącego lutego - wtedy trzeba spodziewać się mrozów i opadów mokrego śniegu.

Źródło: Radio ZET/ IMGW/ FaniPogody.pl/ TVN Meteo/ Polscy Łowcy Burz