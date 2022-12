Pogoda. Fala mrozu uderzy w Polskę. Na termometrach nawet minus 17 stopni

Prognoza pogody na najbliższe dni przewiduje siarczyste mrozy z temperaturami sięgającymi minus 17 stopni Celsjusza. Synoptycy IMGW przekazali, że w poniedziałek do Polski znad północy kontynentu zacznie napływać chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Pogoda. Alert RCB i ostrzeżenia drugiego stopnia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do mieszkańców części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. RCB ostrzegło w nim przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz bardzo trudnymi warunkami na drogach.

"Uwaga! Dziś (12 grudnia) silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Bardzo trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz" – brzmi komunikat. Możliwe są również przerwy w dostawach prądu.

W województwach objętych alertem RCB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W poniedziałek i wtorek obowiązują także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Wydano je dla województw:

pomorskiego, dla powiatów: wejherowskiego, kartuskiego, puckiego, gdańskiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego, tczewskiego, kwidzyńskiego;

warmińsko-mazurskiego, dla wszystkich powiatów z wyłączeniem tych objętych alertami drugiego stopnia;

podlaskiego, dla powiatów: suwalskiego, Suwałki, sejneńskiego;

dolnośląskiego, dla południowych powiatów.

Pogoda długoterminowa. Będzie nawet minus 17 stopni

Kolejne dni przyniosą prawdziwy atak mrozu. W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna powietrza nad ranem na południu kraju spaść może do minus 13 stopni, a w kotlinach górskich do minus 17 stopni Celsjusza. Miejscami wystąpią mgły marznące i osadzające szadź, które ograniczać będą widzialność do 400 metrów.

W nocy ze środy na czwartek najniższe temperatury minimalne prognozowane są na północnym wschodzie Polski. Termometry wskażą tam około minus 13 stopni Celsjusza. Dodatkowo w czwartek na południu kraju mogą wystąpić opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Silny mróz ponownie wystąpić może w nocy z czwartku na piątek na północnym wschodzie kraju. Temperatura minimalna spadnie tam do minus 14 stopni.

Oglądaj

RadioZET.pl/IMGW