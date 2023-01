IMGW wydał żółte alerty. Zagrożenie w kilku województwach

Pogoda w czwartek będzie kształtowana przez “zgniły” wyż Beata, który dotarł do Polski. Niestety, nie przyniósł on słonecznej aury, w kraju jest pochmurno, a do tego miejscami występują marznące opady i mgły.

Pogoda. IMGW wydał alerty przed gołoledzią

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, które mogą wywoływać gołoledź, obowiązują w czterech województwach:

zachodniopomorskim (tylko w powiatach południowych),

lubuskim (na północy i południu),

wielkopolskim (na północy)

dolnośląskim (tylko w powiecie kłodzkim).

Synoptycy IMGW wyjaśnili, że w tych województwach lokalnie występowały słabe opady marznące, powodujące gołoledź. W najbliższych godzinach zjawisko powinno ustąpić.

Kolejne ostrzeżenia IMGW. Jest prognoza

Instytut prognozuje pogorszenie sytuacji i wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed marznącymi opadami, a lokalnie również przed silnym wiatrem, dla północnej i wschodniej Polski. Synoptycy prognozują, że zagrożenia mogą występować do godz. 7.30 w piątek, a w woj. zachodniopomorskim i pomorskim do godz. 7.30 w poniedziałek.

Są też dobre wiadomości. W górach jest śnieg i można zaplanować tam aktywny wypoczynek na stokach narciarskich. Po drugie, zdecydowanie poprawiła się sytuacja hydrologiczna. Na razie minęło zagrożenie roztopami i podtopieniami.

Choć trzeba będzie zachować większą ostrożność z powodu gołoledzi, pogoda w najbliższych dniach się poprawi. - Byle do weekendu, bo do tego czasu taka - byle jaka pogoda na niebie i byle jakie samopoczucie - powiedział Radiu ZET Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. - Ten okres pochmurnej, szaro-burej pogody powoli zaczyna zmierzać ku końcowi. Lecz jeszcze przez parę dni trzeba uzbroić się w cierpliwość - stwierdził Ogrodnik.

RadioZET.pl