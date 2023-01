Wielkie zamieszanie w pogodzie, rozerwany wyż. Nawet 15 stopni na minusie

Polska jest obecnie pod wpływem wielkiego wyżu, który ciągnie się przez całą Europę. Na tym obszarze dominuje dość stabilna pogoda i duże zachmurzenie. Sytuacja ta ma się jednak lada chwila zmienić, a wspomniany wyż rozerwie się na dwie części.

Centra tych dwóch wyżów pozostaną w tych samych miejscach, ale ich zasięg będzie mocno ograniczony. Spowoduje to, że do Europy Środkowej będzie przedostawał się niżowy ośrodek znad Skandynawii. Sprowadzi on do Polski chłodny front atmosferyczny.

Duże zamieszanie w pogodzie. Rozerwie się wielki wyż

- To znaczy, że zmieni się pogoda - tłumaczył Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl. - Będą przelotne opady śniegu, pogoda będzie weselsza, w chmurach będą prześwity błękitnego nieba - dodał.

Od 27 do 29 stycznia może w Polsce spaść więcej śniegu. W weekend w stolicy słupki termometrów mogą spaść poniżej 0 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach także wyraźne będzie ochłodzenie. Sytuacja zmieni się jednak na początku lutego.

Wraz z nowym miesiącem do Polski zawita umiarkowane ocieplenie. - Czeka nas ponownie wzrost temperatury do 3-4 stopni powyżej zera - przekonywał Tomasz Wasilewski. - Luty będzie w Polsce dużo cieplejszy od przeciętnego, marzec sporo cieplejszy, a kwiecień i maj lekko cieplejsze - dodał.

Nawet -15 stopni, a potem pogoda przedwiosenna

Z kolei portal FaniPogody.pl pisze, że w najbliższych dniach spadki temperatury w Polsce mogą być dotkliwe. "Przez najbliższe dni mróz całodobowy nie będzie występował na całym obszarze kraju. Na mapach prognoz temperatury znajdują się obszary, gdzie temperatury będą ujemne przez całą dobę. Jednak w prognozach nie widać całodobowych spadków temperatury poniżej zera na całym obszarze Polski. Nie oznacza to jednak, że mróz nie stanie się lokalnie siarczysty. Kolejne nadchodzące noce będą bardzo chłodne na południu kraju. Temperatura w górach spadać będzie nawet w okolice -10 stopni. Pod koniec weekendu w prognozach widać nawet -15 stopni w górach. Tak mówią prognozy amerykańskiego GFS" - czytamy.

"Mróz i ochłodzenie nie potrwają w Polsce długo. Po chłodnej pierwszej połowie weekendu do głosu dojdą niże z północy kontynentu. Przyniosą one silne śnieżyce i wichury. Pogoda w Polsce zrobi się bardzo dynamiczna. Jednak temperatury staną się bardziej przedwiosenne niż zimowe. Lekki mróz pojawiał będzie się lokalnie nocami. Jednak za dnia termometry pokazywały będą w przyszłym tygodniu zdecydowanie dodatnie wartości" - piszą FaniPogody.pl.

RadioZET.pl/ tvnmeteo.pl/ FaniPogody.pl