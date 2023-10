Pogoda na przełomie października i listopada znacząco się poprawiła. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszy tydzień przedostatniego miesiąca roku będzie ciepły, z temperaturami dochodzącymi do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski i około 12 stopni na północy kraju. Okresami będzie wiał dość silny, porywisty, południowy wiatr, a w Tatrach halny. Pojawią się opady deszczu, ale synoptycy nie przewidują intensywnych ulew.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Ostatni dzień października przyniesie więcej deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Na wybrzeżu i Pomorzu suma opadów wyniesie od 12 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 11 stopni na Pomorzu do 15 stopni w centrum i 17 stopni na południu i południowym wschodzie Polski.

Pogoda 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, zapowiada się w kratkę. Miejscami, głównie we wschodniej części kraju, prognozowane są opady deszczu. Będzie nieco chłodniej, od 10 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, tylko jeszcze nad morzem porywy mogą sięgać do 60 km/h.

W Zaduszki 2 listopada pogodnie i ciepło, nie powinno padać. Temperatura wzrośnie do 17 stopni na południu kraju. Wzrośnie prędkość wiatru z południa, możliwe są porywy do 60 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h.

Pogoda na weekend. Chmury na przemian ze słońcem

Piątek (3.11) przywita nas deszczem na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura wyniesie od 11 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr ponownie będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h. W sobotę i niedzielę (4/5.11) chmury na przemian ze słońcem. Miejscami spodziewane są opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 do 17 stopni. Wiatr ma być już słabszy.

Źródło: Radio ZET/IMGW