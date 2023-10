Takiej pogody Polacy się nie spodziewają. Słupki rtęci oszaleją

Pogoda w ostatnich dniach nie była łaskawa dla Polaków, a w znacznej części kraju występowały opady, które skutecznie zniechęcały do spacerów czy spędzania czasu w plenerze. Wiele znaków sugeruje jednak, że to wkrótce się zmieni, a słupki rtęci znów poszybują w górę, nawet do 20 stopni w cieniu.

Pogoda. Znów wróci ciepła aura. Będzie nawet 20 stopni

Według synoptyków IMGW w poniedziałek na północy i północnym zachodzie kraju należy spodziewać się słabych opadów deszczu i dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna od 13 st. C na północy do 17 st. C w centrum i 19 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a na południu okresami porywisty, z kierunków południowych. W obszarach podgórskich Karpat porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, a w Tatrach do 90 km/h.

ZOBACZ TAKŻE: Pogoda na Wszystkich Świętych

Noc również zapowiada się pochmurnie. Na zachodzie, w centrum i na północy miejscami opady deszczu, na południowym zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 7 st. C na północnym wschodzie, około 11 st. C w centrum do 14 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, porywisty.

Przełom października i listopada przyniesie jednak zmianę aury. Portal twojapogoda.pl podaje, że w nadchodzącym miesiącu będzie "cieplej, niż wynika to z wieloletniej normy". Już pierwsze dni listopada zapowiadają się wyjątkowo - w niektórych regionach kraju może być nawet 20 stopni w cieniu.