Pogoda z początkiem kwietnia nie rozpieszcza Polaków, za oknami jest szaro, w wielu miejscach pada deszcz, a słupki rtęci sięgają maksymalnie kilku stopni. Synoptycy z IMGW oceniają, że "tegoroczny kwiecień można jak na razie uznać za miesiąc ekstremalnie chłodny".

Przed nami jednak święta Wielkiej Nocy, co u wielu osób rodzi pytanie, czy dopisze nam pogoda na Wielkanoc?

Prognoza pogody na kolejne dni

Według synoptyków czwartek będzie dniem, w którym w większości kraju przeważać będzie zachmurzenie. Przejaśnień i rozpogodzeń mogą oczekiwać w głównej mierze mieszkańcy zachodniej części kraju. Na wschodzie kraju zapowiadane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem - podobnie sytuacja będzie wyglądać na północy. Temperatura będzie się wahać od 1 st. C na wschodzie do nawet 10 st. C na zachodzie kraju. Zapowiadane są też silne podmuchy wiatru - miejscami do 70 km/h.

W piątek nie będzie dużo lepiej. Zdaniem meteorologów zarówno na zachodzie, jak i południu kraju pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części Polski należy spodziewać się deszczowej pogody. Pozytywna wiadomość jest taka, że w ciągu dnia zrobi się nieco cieplej. W ciągu dnia termometry wskażą od 3 st. C na południu do nawet 12 st. C na północnym wschodzie. Słabsze będą też porywy wiatru.

Od soboty pogoda zacznie napawać nas nutą optymizmu. Choć dalej należy liczyć się z opadami, te będą występowały rzadziej. W wielu miejscach zza chmur wyjdzie słońce. Podobnie jak w piątek, słupki rtęci wskażą maksymalnie kilkanaście stopni.

Pogoda na Wielkanoc

Pogoda w Wielkanocną niedzielę będzie płatać figle. W większości kraju niebo będzie pochmurne, w trakcie dnia mieszkańcy centralnej i zachodniej części kraju mogą liczyć na przejaśnienia - w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, lokalnie mogą wystąpić burze.

Dobra wiadomość dotyczy temperatur. Słupki rtęci na północy będą wskazywać około 10 st. C, na południu termometry wskażą od 10 st. C w Częstochowie do 12 st. C we Wrocławiu. Podobnej pogody należy spodziewać się w poniedziałek - tu również zachmurzenie w większości kraju, miejscami popada też deszcz - zrobi się jednak nieco cieplej, bo miejscami słupki rtęci sięgną nawet 14 st. C. Skok temperatury może zdaniem synoptyków oznaczać, że w końcu pożegnamy tegoroczną zimową aurę.

RadioZET.pl/wxcharts.com/windy.com