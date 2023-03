Pogoda. Nad Polskę suną burze i ulewy. IMGW wydaje ostrzeżenia

W czwartek 30 marca pogoda podzieli Polskę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że na wschodzie i południowym wschodzie prognozuje się dość spore zachmurzenie. Niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu.

Burze przejdą przez zachodnią Polskę

IMGW informuje, że im bardziej na zachód, tym tych opadów będzie więcej. Tam też lokalnie są możliwe burze z porywami wiatru do 70 km/h. W czasie burz suma opadów może wynieść do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych warunków pogodowych określono na 80 procent. Od godziny 16 do 20 w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla województw:

zachodniopomorskiego, dla powiatów: gryfińskiego, pyrzyckiego i myśliborskiego;

lubuskiego, dla prawie całego województwa poza powiatem wschowskim;

dolnośląskiego, dla powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego i lubańskiego.

W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. W nocy z czwartku na piątek termometry wskażą od 2-5 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich do 7-8 stopni w centrum i na zachodzie kraju. W związku ze wzrostem temperatury, synoptycy ogłosili żółte alerty przed roztopami w województwach:

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, Jelenia Góra, karkonoskim;

śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim;

podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

RadioZET.pl/IMGW/PAP