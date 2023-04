Pogoda znów zrobi się zimowa, miejscami będzie na tyle groźnie, że synoptycy IMGW wydali kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Żółtymi alertami przed przymrozkami objęto całą Polskę. Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałkowego poranka.

W sporej części kraju spodziewane są oblodzenia. Niebezpiecznie będzie od nocy do około godziny 9 rano, a alerty obowiązują w województwach:

śląskim

małopolskim

podkarpackim

świętokrzyskim

łódzkim

lubelskim

mazowieckim (oprócz powiatów północnych)

podlaskim (w powiatach południowych)

Co więcej, w południowej części kraju sypnie śniegiem. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 15 centymetrów. Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami obowiązują do godziny 13 w poniedziałek w województwach:

śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim)

małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, nowosądeckim, nowotarskim, gorlickim, limanowskim)

podkarpackim (w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim)

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla części południowej Polski obowiązują w niedzielę wieczorem i w poniedziałek do godziny 13 ‧ fot. IMGW ‧ fot. IMGW

RadioZET.pl/IMGW