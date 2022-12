Pogoda. Noc sylwestrowa ekstremalnie ciepła. Wiosna w Nowy Rok

Jak powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zarówno ostatni dzień mijającego roku, jak i noc sylwestrowa będą wyjątkowo ciepłe.

Rekordowo ciepły sylwester

– Do końca dnia możliwe są lokalne opady deszczu lub mżawki w całym kraju. Największe prawdopodobieństwo opadów jest na północy kraju. Na pozostałym deszczu mogą mieć symboliczny charakter – przekazał Folwarski.

Temperatura maksymalna wynosi od 8 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich do 17 stopni na zachodzie. W noc sylwestrową lokalne opady deszczu możliwe są na północy kraju. Termometry wskażą od 3 stopni na plusie w rejonach podgórskich, 7-9 stopni na południowym wschodzie, do 12 stopni Celsjusza na zachodzie i Wybrzeżu.

Pogoda w Nowy Rok

W Nowy Rok na przeważającym obszarze kraju powinno być pogodnie. Tylko na północy będzie nadal dużo chmur z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 stopni na południowym wschodzie i w kotlinach karpackich, około 12 -14 stopni na wschodzie i w centrum, do 15 stopni na południu i zachodzie. Jeszcze cieplej może być lokalnie na Dolnym Śląsku – do 17 stopni Celsjusza.

Według długoterminowych prognoz od środy (4 stycznia) ma się zrobić chłodniej. Do Polski wróci łagodna zima. W dzień raczej nadal będzie na plusie, ale w nocy temperatura może spaść do ok. 0 stopni i może pojawi się śnieg.

