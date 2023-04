Pogoda oszalała, może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega i wydaje nowe alerty

Pogoda po słonecznym i ciepłym weekendzie gwałtownie się zmieniła. Od niedzieli od zachodu nad Polskę nasuwa się zatoka niżów z chłodnym frontem atmosferycznym. We wtorek na termometrach w Warszawie notujemy zaledwie 10 st. Celsjusza. Oprócz znacznego ochłodzenia czekają nas również niebezpieczne zjawiska.

Gwałtowna zmiana pogody. IMGW wydaje ostrzeżenia

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województwa podlaskiego, przeważającej części województwa lubelskiego oraz dla wschodnich części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami wystąpi grad. Alerty przed burzami z gradem będą obowiązywać do godz. 20 we wtorek.

IMGW ostrzegł również przed intensywnymi opadami deszczu w południowych częściach województwa podkarpackiego i małopolskiego. Według prognoz mają mieć one natężenie umiarkowane, okresami silne. Prognozowana wysokość opadów od 30 do 40 mm. Alerty przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują we wtorek do godzin wieczornych.

Zobacz także: Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Przypomnijmy, alert pierwszego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Pogoda na wtorek. Duże ochłodzenie

Wtorkowe ochłodzenie odczuwalne będzie szczególnie w centrum i na zachodzie kraju. Tam temperatura nie powinna już przekroczyć 14 stopni Celsjusza - poinformowała Polską Agencję Prasową synoptyk IMGW Ilona Bazyluk. W nocy mogą wystąpić przygruntowe przymrozki.

Opadów deszczu należy się spodziewać głównie we wschodniej części kraju. Tam maksymalnie spadnie do 15 litrów na metr kwadratowy. W Bieszczadach, gdzie obowiązują ostrzeżenia IMGW, popada mocniej, nawet do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum opady będą już słabsze, przelotne. Z kolei w wysokich partiach gór, zwłaszcza w Tatrach, przybędzie śniegu nawet o 15 cm.

- Najcieplejszym regionem kraju pozostanie Podlasie. Tam jeszcze do 18 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie odczuwalne będzie ochłodzenie, tam już temperatura nie przekroczy 14 stopni Celsjusza. Najchłodniej dzień zapowiada się na terenach podgórskich. Tam do 6 stopni Celsjusza – powiedziała Bazyluk.

RadioZET.pl/PAP/IMGW