Pogoda oszaleje. IMGW wydał alerty, w tym drugiego stopnia

IMGW wydał alerty przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia dotyczą dwóch województw – podkarpackiego i lubelskiego. W tych regionach w czwartek 6 kwietnia ma spaść co najmniej ok. 10 cm białego puchu.

Pogoda. Uderzenie zimy na południu Polski. IMGW wydał alerty

Instytut wskazał, że ostrzeżeniami pierwszego – najniższego – stopnia objęto woj. lubelskie (w całości) oraz północną część woj. podkarpackiego. Prognozuje się tam przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Dla południowej części podkarpackiego – powiatów górskich i podgórskich – obowiązywać będą alerty 2. stopnia. Śnieżyce spowodują przyrost pokrywy śnieżnej aż o 25 cm.

Drugi stopień ostrzeżeń obowiązuje od czwartku od godz. 6 do piątku godz. 6. W całym województwie prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -7 st. C do -2 st. C, w nocy lokalnie -8 st. C i przy gruncie około -10 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -1 st. C do 4 st. C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całego kraju. Obowiązują one w większości województw do czwartku rano, jedynie na południu Polski do piątku 7 kwietnia.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/PAP - Wojciech Kamiński