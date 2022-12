Pogodowy koszmar w Polsce. Ciężka sytuacja w kilku regionach, IMGW wydał alerty

Pogoda w piątek przyniesie mróz w całym kraju. Wystąpią też groźne zjawiska w kilku regionach.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla północnej Polski. Obowiązują do godz. 12 w pięciu województwach:

pomorskim,

zachodniopomorskim (z wyjątkiem powiatów zachodnich),

warmińsko-mazurskim (z wyjątkiem powiatów działdowskiego, lidzbarskiego i nidzickiego),

kujawsko-pomorskim (tylko w powiatach północnych),

podlaskim (tylko w powiatach północnych).

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia

IMGW wydał też alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują one do godz. 15 w województwach:

dolnośląskim (tylko w powiatach kłodzkim i ząbkowickim),

śląskim (z wyjątkiem północnych powiatów),

małopolskim (w północnych i zachodnich powiatach),

świętokrzyskim (w powiatach południowych i wschodnich),

lubelskim (z wyjątkiem powiatów północno-zachodnich i powiatu tomaszowskiego),

podkarpackim (tylko w powiatach północnych).

Prognoza synoptyków Instytutu przewiduje, że na południu Polski może spaść do 10 cm śniegu. To niejedyne zagrożenie w tej części kraju. IMGW ostrzega też przed marznącymi opadami. Alerty drugiego stopnia obowiązują do godz. 20 w województwach:

śląskim (w powiatach południowo-wschodnich),

małopolskim,

podkarpackim (z wyjątkiem powiatów ustrzyckiego i leskiego),

świętokrzyskim (z wyjątkiem powiatów północnych),

lubelskim (w powiatach południowych).

Reporter Radia ZET Piotr Olejarz ostrzega, że ciężka sytuacja panuje w Lublinie. - Poruszam się po mieście od ponad godziny. I kierowcy naprawdę muszą zachować ostrożność. Jest ślisko i niebezpiecznie. Co prawda widziałem już na ulicach pługopiaskarki. Ale w sytuacji nieprzerwanych, obfitych opadów na razie nie widać większych efektów ich pracy. Radzę wcześniej wyjechać z domu, bo w wielu miejscach tworzą się korki - relacjonuje nasz reporter.

