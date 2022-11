Śnieg w czwartek będzie padać na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nawet do 8 cm białego puchu przybędzie w rejonie Lubelszczyzny, woj. świętokrzyskiego, Małopolski i Podkarpacia. Z kolei w Tatrach i Karpatach może spaść nawet 10 cm śniegu.

Pogoda na dziś - 24 listopada. Kolejny atak zimy

Im dalej na zachód, tym śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na początku dnia, gdy temperatury mogą być jeszcze na lekkim minusie, możliwe są opady marznącego deszczu. – Nadal będzie więc niebezpiecznie ślisko – ocenił synoptyk IMGW Michał Folwarski.

Czwartek najcieplejszy będzie na zachodzie – temperatura wzrośnie do około 5 stopni Celsjusza. Najchłodniejszym regionem Polski pozostanie Suwalszczyzna, gdzie termometry pokażą minus 3 stopnie.

IMGW wydał nowe ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przez intensywnymi opadami śniegu. Alerty obowiązują w województwach:

podlaskim , w południowej części województwa;

, w południowej części województwa; mazowieckim , poza powiatami: mławskim, żuromińskim i sierpeckim;

, poza powiatami: mławskim, żuromińskim i sierpeckim; lubelskim ;

; podkarpackim ;

; małopolskim ;

; świętokrzyskim ;

; śląskim , w powiatach: Częstochowa, częstochowskim, myszkowskim, zawierciańskim, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice i bieruńsko-lędzińskim;

, w powiatach: Częstochowa, częstochowskim, myszkowskim, zawierciańskim, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Piekary Śląskie, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice i bieruńsko-lędzińskim; łódzkim, poza powiatami: sieradzkim, wieruszowskim i wieluńskim.

Dla zachodnich powiatów województwa pomorskiego wydano alert pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają także przed gęstą mgłą na terenie województw:

lubuskiego ;

; dolnośląskiego , w powiatach zachodnich i centralnych;

, w powiatach zachodnich i centralnych; wielkopolskiego, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim.

Pogoda: Noc z kilkustopniowym mrozem

W nocy z czwartku na piątek (24/25 listopada) nadal na wschodzie kraju padać będzie głównie śnieg, ale już mniej intensywnie. Jedynie w górach może spaść do 8 cm białego puchu. Na południu Polski mogą wystąpić marznące opady deszczu ze śniegiem.

Najcieplej będzie na zachodzie i na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą do 2 stopni na plusie. Natomiast na północnym wschodzie, w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia, temperatura spadnie do minus 5 stopni Celsjusza. Będzie mgliście, szczególnie na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie wystąpią marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m.

