Śnieżyca opanuje Polskę. Paraliż, połamane drzewa, przerwy w dostawach prądu

Prognoza pogody na najbliższe dni nie jest optymistyczna. W wielu miejscach w kraju czeka nas prawdziwe uderzenie zimy, ale silnych spadków temperatury nie będzie. Czekają nas natomiast intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które spowodują duże utrudnienia na drogach. Apogeum opadów prawdopodobnie nastąpi w nocy ze środy na czwartek (z 23 na 24 listopada), ale śnieg będzie padał do końca tygodnia.

W środę 23 listopada zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie kraju. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum wystąpią miejscami mieszane opady: śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki. Będą one marznące i powodujące gołoledź. Lokalnie, w ciągu całego dnia, wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Śnieżyca opanuje Polskę. Możliwe przerwy w dostawach prądu

Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, przez ok. 2 st. w centrum, do 4 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy, w południowo-wschodniej części kraju, zwłaszcza na krańcach południowych, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Na krańcach południowych opady będą umiarkowane. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 8 cm, w Beskidach i Tatrach do 10 cm. Lokalnie wystąpi mgła lub mgła marznąca osadzająca szadź, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, -2 w centrum, do 2 stopni nad morzem.

FaniPogody.pl ostrzegają jednak, że w nocy ze środy na czwartek może wystąpić silna śnieżyca. "Będzie to mokry, ciężki śnieg, powodujący miejscami nawet przerwy w dostawach prądu. Dodatkowo pod naporem śniegu, po kilku godzinach opadów, mogą łamać się konary i drzewa. Na drogach mogą zapanować trudne warunki do jazdy. Szczególnie w godzinach porannych w czwartek oraz przedpołudniowych" - czytamy.

Do końca tygodnia opady śniegu. Prognoza pogody

W czwartek 24 listopada synoptycy prognozują opady śniegu do 5 cm na południu, wschodzie i w centrum kraju. W Karpatach nawet do 10 cm. W zachodniej części kraju wystąpią słabsze opady deszczu i śniegu. Temperatura maksymalna od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 stopień w centrum, do 4 stopni na Pomorzu.

Noc z czwartku na piątek (z 24 na 25 listopada) przyniesie słabnące opady. W ciągu dnia w piątek na wschodnie i w centrum spadnie słaby śnieg (do 1-2 cm) lub śnieg z deszczem. Na termometrach od -1 stopnia C. na Suwalszczyźnie, przez 0 st. w centrum, do 5 st. w woj. lubuskim i na Dolnym Śląsku.

Jaka pogoda czeka nas w weekend? W sobotę prognozowane są opady śniegu do 1-5 cm, a w zachodniej Polsce także deszczu ze śniegiem. Na termometrach od -2 stopni C. na Suwalszczyźnie, przez 1 st. w centrum, do 4 st. na Dolnym Śląsku. Podobna pogoda w niedzielę. Na południowym wschodzie kraju spodziewane są słabe opady śniegu do 1-2 cm.

