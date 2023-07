W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Jedynie na Pomorzu okresami będzie wzrastać do dużego.

Pogoda miejscami będzie deszczowa, na południowym wschodzie kraju okresami wystąpią opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na Pomorzu możliwe są burze. Suma opadów na południowym wschodzie wyniesie do 30 mm.

Pogoda. IMGW prognozuje śnieg w Tatrach

Na szczytach Tatr wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Lokalnie w obszarach podgórskich wystąpią silne zamglenia.

fot. IMGW/Prognoza na noc

Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C na północy do 14 stopni na wschodzie. W obszarach podgórskich od 7 do 10 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i nad morzem okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach i Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

RadioZET.pl/IMGW