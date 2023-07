Burze w środę były szczególnie niebezpieczne na południu i południowym wschodzie. W miejscowości Jadowniki w Małopolsce woda zalała ulice. Do podtopień doszło też w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.

Łącznie na Lubelszczyźnie w związku z burzami i ulewnymi deszczami strażacy interweniowali 37 razy - poinformował dyżurny KW PSP w Lublinie. Większość interwencji dotyczyła drobnych, lokalnych podtopień (36) i wypompowywania wody m.in. z zalanych piwnic, klatek schodowych, posesji i dróg. Najwięcej zgłoszeń było z powiatów: biłgorajskiego (26), chełmskiego (6) i zamojskiego (4). Dyżurny poinformował, że strażacy usunęli także powalone drzewo, które blokowało drogę w powiecie zamojskim.

Gdzie jest burza? Ulewy i podtopienia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

W województwie lubelskim obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego i pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Opady deszczu od 30 mm do 45 mm spodziewane są na północy regionu, natomiast w centrum i na północy miejscami spadnie od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm.

Jak przekazał IMGW, w całym regionie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Może także spaść grad. Alerty obowiązują do godz. 9 w czwartek.

Służby miały też dużo pracy na Podkarpaciu. Około 50 interwencji odnotowali w środę od godz. 7.30 do 21 strażacy w związku z opadami deszczu w regionie.

Ostrzeżenia IMGW wciąż obowiązują

Jak poinformował w środę wieczorem PAP dyżurny na Stanowisku Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, interwencje strażaków dotyczyły głównie zalanych posesji i piwnic budynków oraz usuwania z dróg i jezdni połamanych konarów i gałęzi.



Najwięcej interwencji od rana zanotowano w powiecie jarosławskim - 10, po 6 w powiatach krośnieńskim i leżajskim oraz po 5 w lubaczowskim i dębickim.



Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie przekazał, że żadne rzeki nie wylały, nigdzie też nie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Obecnie w regionie opady się utrzymują, ale nie są duże, główny front opuścił już bowiem woj. podkarpackie.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak, Agnieszka Pipała