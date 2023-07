Pogodowy rollercoaster. Wydano pomarańczowe alarmy i alert RCB. Możliwa trąba powietrzna

Groźna pogoda nad Polską. W środę najmocniej popada w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim, a suma opadów za całą dobę może wynieść nawet do 60-70 mm - poinformował IMGW. Instytut wydał alerty I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Gdzie jest burza? IMGW wydaje pomarańczowe i żółte alerty

Pomarańczowe alerty drugiego stopnia wydano dla województwa:

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego,

południowej części woj. świętokrzyskiego.

Z kolei żółte alarmy pierwszego stopnia obowiązują dla reszty województw:

lubelskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

południowo-wschodniej części woj. śląskiego.

Instytut poinformował, że burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km/h, a lokalnie nawet trąba powietrzna. Podobna trąba wystąpiła we wtorek w miejscowości Wierzawice w województwie podkarpackim.

"W środę na południu kraju warunki wiatrowe niestety nadal mogą sprzyjać takiemu zjawisku" - przekazano. Z kolei w nocy na szczytach Tatr wystąpią opady śniegu, które spowodują przejściowy przyrost pokrywy o około 3-5 cm.

W czwartek sytuacja ma się już uspokoić. "Opady osłabną i odsuną się za naszą wschodnią granicę. Początkowo na południowym wschodzie kraju będzie padał jeszcze słaby deszcz" - poinformował IMGW.

Alert RCB w Polsce

Przed intensywnymi opadami deszczu ostrzega także rząd. Rozesłano alert RCB dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego i części świętokrzyskiego. "Uwaga! Dziś i jutro (26/27.07) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - czytamy.

Ulewy i burze - jak podaje IMGW - pojawią się w Polsce za sprawą rozległego, wieloośrodkowego układu niżowego znad wschodniej i południowej Europy, połączonego pofalowanym frontem atmosferycznym. "Ściąga on do nas z południowej i południowo-zachodniej Europy bardzo wilgotne masy powietrza" - podano.

Temperatura powietrza w najbliższych dniach będzie typowo letnia. Do piątku na termometrach maksymalnie do 25 st. Celsjusza, w weekend trochę cieplej - do 28 st. "Upałów w ciągu najbliższego tygodnia się nie spodziewamy" - prognozuje Instytut.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/RCB