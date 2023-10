Szok na koniec miesiąca. W prognozach 3 dni, jakich nikt się nie spodziewał

Prognoza pogody na koniec października zapowiada się całkiem przyjemnie. W ostatnich dniach w wielu miejscach kraju mocno padało, a temperatury - choć wyraźnie powyżej normy - były jednak charakterystyczne dla jesiennej aury. Końcówka miesiąca będzie jednak zdecydowanie inna.

W czwartek, piątek i sobotę pogoda będzie dość podobna. Temperatury w kraju będą wahać się od kilku do kilkunastu stopni, będzie wietrznie i deszczowo. Dodatkowo w piątek mogą pojawić się intensywne opady. Zagrożenie dotyczy w tym przypadku południowej i południowo-wschodniej części Polski.

Pogoda. Szok na koniec miesiąca. Ponad 20 stopni Celsjusza

Jak zauważa portal TwojaPogoda.pl, "pierwsze oznaki większego ocieplenia widoczne będą już w nadchodzący weekend". W niedzielę 29 października w całej Polsce temperatura przekroczy 15 stopni, a na południu jest szansa nawet na 19 stopni Celsjusza.

W poniedziałek 30 października będzie jeszcze cieplej. W kraju na termometrach przeważnie zobaczymy od 15 do 18 stopniu, a na południu i południowym wschodzie nawet do 20 stopni. Może także okazać się, że temperatura będzie wyższa.

Apogeum jesiennego ocieplenia nastąpi we wtorek 31 października. Tego dnia na południu i południowym wschodzie kraju odnotujemy nawet 22-23 stopnie w cieniu. Na słońce nie ma raczej co liczyć. Wygląda na to, że ostatnie dni października będą ciepłe, ale widoczne będzie spore zachmurzenie.