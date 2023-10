Pogoda. W Polsce spadł śnieg, będzie zimno. Odczujemy arktyczny podmuch

Po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śnieg leży powyżej górnej granicy lasu. "Jest bardzo ślisko. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur, ograniczający widzialność w partiach graniowych. Na leśnych odcinkach szlaków występuje miejscami błoto oraz kałuże, ale tu również mogą wystąpić oblodzenia, zwłaszcza w godzinach porannych" – brzmi komunikat TPN.

"W Tatrach robi się biało. Mamy pierwszy opad śniegu tej jesieni" – czytamy na profilu Tatromaniak, który zamieścił w sieci zdjęcia z ośnieżonego szczytu Kasprowego Wierchu.

Pierwszy śnieg tej jesieni poprószył także w wyższych partiach Beskidów, między innym na Babiej Górze, Rysiance i Pilsku. "Na szlakach warunki są trudne. Temperatura wynosiła rano 1 stopień. Zachmurzenie było pełne. Widoczność ograniczona" – podali goprowcy. Turyści, która wybiorą się na szlak, muszą się odpowiednio przygotować. Należy mieć przy sobie nieprzemakalną kurtkę i ciepłą odzież. Szczególnie ważne jest obuwie. Niezbędny jest zapas płynów. Na smartfonach warto zainstalować aplikacje "Ratunek", z prognozami pogody i radarami burzowymi.

Prognoza pogody. Arktyczne powietrze napływa do Polski

Według prognozy IMGW arktyczne powietrze sprowadza do Polski chłód. W poniedziałek (9.10) pochmurno i deszczowo będzie w południowo zachodniej Polsce. Na północnym wschodzie możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu suma opadów wyniesie do 15 mm. Wysoko w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 8 stopni w centrum, do 13 stopni na południowym zachodzie i na Wybrzeżu.

W nocy z poniedziałku na wtorek w centrum oraz na północy kraju pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry wskażą od 0 stopni w centrum i na wschodzie, a przy gruncie wystąpią przymrozki do minus 2 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie - 6 stopni, i na Wybrzeżu - 8 stopni.