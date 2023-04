W sobotę 29 kwietnia deszcz może popadać niemal w całym kraju. Najmniejsze szanse są na Podlasiu. Natomiast najsilniejsze opady spodziewane są na południowym zachodzie – na Opolszczyźnie oraz w województwach śląskim i dolnośląskim. - Tam może spaść nawet do 20 litrów wody na m kw. – powiedziała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW podkreśliła, że na południowym zachodzie i zachodzie mogą pojawić się burze, w których porywy wiatru sięgną do 60 km/h. Najcieplej powinno być na południowym zachodzie, do 16 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą ok. 15 stopni, a najchłodniej sobota zapowiada się nad samym morzem. Tam lokalnie ok. 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu lokalnie porywisty, zmienny.

Pogoda w sobotę mocno niespokojna. Ulewy, burze, a nawet przymrozki

W nocy z soboty na niedzielę prognozowane są rozpogodzenia na Pomorzu i na północnym zachodzie. I tam, jak zaznaczyła synoptyk IMGW, najchłodniej, ok. 1 stopnia, ale przy gruncie możliwe przymrozki, zwłaszcza na Pomorzu, do minus 2 stopni.

Wschodnia połowa kraju, południe, ale też lokalnie centrum z dużym zachmurzeniem. Tam opady deszczu. Na południu, zwłaszcza w Małopolsce, może jeszcze spaść ok. 10 litrów wody na m kw. Najcieplejszej nocy można się spodziewać na południu Polski - temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany, zacznie skręcać na północno-zachodni.

Prognozy pogody na majówkę wskazują na to, że poniedziałek, 1 maja, powinien być bardzo słoneczny i dość ciepły, bo z temperaturą do 19 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Wtorek i środa również zapowiada się jeszcze dość ciepło, na południu i na zachodzie może się pojawić 20 stopni Celsjusza.

Północ kraju będzie chłodniejsza. Tam 12-15 stopni Celsjusza. Miejscami może popadać deszcz. Natomiast od czwartku opady już w całym kraju, większe zachmurzenie i w piątek chłodniej.

RadioZET.pl/ Inga Domurat (PAP)