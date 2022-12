Pogoda w święta będzie wielkim zaskoczeniem. Pod koniec roku totalna zmiana

Po kilku dniach intensywnych opadów śniegu i mrozu, do Polski zawitało ocieplenie, które na pewno utrzyma się w okresie świątecznym. Przedsmak zaobserwowaliśmy już 20 i 21 grudnia. Synoptycy są pewni, że do Bożego Narodzenia temperatura będzie wzrastać, a zalegający na ulicach śnieg praktycznie zniknie.

W piątek 23 grudnia na termometrach w całym kraju spodziewana jest dodatnia temperatura sięgająca nawet 12 stopni Celsjusza. Modele GFS wskazują, że najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Na południu i w centrum prognozowane jest 10 stopni C. Na północy i północnym wschodzie od 7 do 9 stopni, a na południowym wschodzie 5 stopni.

Jaka pogoda w Wigilię i Boże Narodzenie?

W Wigilię ciepły front przesunie się na południe kraju. Tego dnia na termometrach zobaczymy od -1 st. na Suwalszczyźnie, przez 3-5 stopni w centrum, do 8 stopni na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wigilia będzie jednak deszczowa - szczególnie w pasie od Szczecina po Chełm.

25 grudnia pogoda będzie podobna - ciepło i deszczowo, a lekki przymrozek pojawi się jedynie we wschodniej części Podlasia i na Podhalu. Na północy na termometrach od 4 do 5 stopni Celsjusza, a na Dolnym Śląsku i w woj. opolskim nawet do 10 stopni.

W nocy z 25 na 26 grudnia mróz pojawi się w regionach podgórskich. W Tatrach termometry mogą wskazać -10 stopni. Jednak już w ciągu dnia temperatura w przeważającej części Polski będzie dodatnia - od 1-2 stopni na zachodzie i w centrum po 3 stopnie na Pomorzu i Śląsku. W woj. mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim i świętokrzyskim może mocniej popadać deszcz.

Po świętach wróci siarczysty mróz i śnieżyce

Mróz i opady śniegu wrócą do Polski po świętach. Synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski przekonuje w rozmowie z Interią, że bardzo zimno zrobi się w okolicach 28 grudnia.

Oglądaj

- Mamy dwa modele, które pokazują to samo, temperatury spadną nawet do minus 15 stopni Celsjusza. Możliwe są też opady śniegu w środę i czwartek przed Nowym Rokiem. W okolicach sylwestra rozwinie się układ wysokiego ciśnienia, będzie już bezśnieżnie, ale cały czas mroźnie. Noc sylwestrowa w wielu miejscach poniżej minus 10, a w Zakopanem nawet minus 20. Modele wyraźnie wskazują ochłodzenie po Bożym Narodzeniu - zapowiada Walijewski.

Podobnego zdania jest także portal FaniPogody.pl. "Tak jak modele numeryczne są zgodne odnośnie prognoz temperatury w Święta Bożego Narodzenia, tak nie w pełni pewna jest sytuacja z temperaturami w Polsce do końca roku (ale już po Świętach). Modele ECMWF oraz GEMS zgodnie twierdzą, że mróz wróci do Polski w okolicach 27-28 grudnia" - czytamy.

RadioZET.pl/ Wp.pl/ Interia/ FaniPogody.pl