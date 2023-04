Wielkanocne ostrzeżenia pogodowe. Wydano alerty pierwszego stopnia

IMGW wydał w Wielkanoc ostrzeżenia przed przymrozkami. O ile w ciągu dnia temperatury przekraczały w ostatnich dniach 10 stopni, to w noc z Wielkanocy na Poniedziałek Wielkanocny w kilku regionach temperatura ma spaść poniżej „zera”.

"W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie przelotny deszcz, na północnym wschodzie początkowo burze. Miejscami gęste mgły. Temperatura minimalna od 1°C do 7°C; chłodniej na północy i kotlinach górskich Karpat, około -1°C" – zapowiadał Instytut na swoim profilu na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia. Alerty w części 5 województw

W sprawie spodziewanych przymrozków IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami. W nocy z 9 na 10 kwietnia mają obowiązywać one w następujących województwach:

pomorskim (powiaty północne),

zachodniopomorski (powiaty wschodnie),

podkarpackim (powiaty południowe),

małopolskim (powiaty południowe),

śląskim (powiaty południowe).

"Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 st. C, przy gruncie do około minus 3 st. C" - podał IMGW. Alerty mają obowiązywać od północy w Wielkanoc do godz. 8 w Wielki Poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz/Meteo.imgw.pl