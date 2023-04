Wielka akcja policji na Wielkanoc. Drony, tajniacy i masowe patrole. Na to uważajcie

Zmasowane patrole policyjne będą prowadzone przy wykorzystaniu oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów - przekonuje Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego, dodając że do kontroli ruchu w okresie świąt wielkanocnych policjanci wykorzystają także drony. O mandat będzie wyjątkowo łatwo.

Wielkanoc 2023. Masowa akcja policji. Gdzie będą patrole?

Akcja policji obejmie całą Polskę, funkcjonariusze z BRD zaznaczają, że patrole pojawią się zarówno na głównych, krajowych ciągach komunikacyjnych, jak drogach lokalnych. Podczas patroli najczęściej będą kontrolować trzeźwość, prędkość i stan techniczny samochodów.

"Niektórzy z nas, aby spotkać się z najbliższymi pokonają wiele kilometrów, a zatem pamiętajmy o podstawowych zasadach, które pomogą nam bez komplikacji dojechać do celu podróży. Przede wszystkim drogi to nie miejsce na brawurę, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i dojechać kilka minut później, ale za to bezpiecznie" - przypominają prostą, ale skuteczną zasadę.

Według danych KGP podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych na polskich drogach doszło do 174 wypadków, w których życie straciło 27 osób. W sumie zatrzymano 1265 nietrzeźwych kierowców. Jeszcze wcześniej, w 2021 r., wypadków było nieco mniej - 153, a zginęły w nich 22 osoby. 1069 kierowców było nietrzeźwych.

RadioZET.pl/KGP