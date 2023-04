Taka będzie pogoda w Wielkanoc. Najnowsza prognoza IMGW

Pogoda w Wielkanoc 2023 będzie dość kapryśna. Jak podaje IMGW, Polska znajduje się w zasięgu niżu i frontów atmosferycznych, które przywędrują do nas znad Morza Czarnego. W piątek obszar całego kraju spowiły chmury. Pada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia w Karpatach, ok. 6 stopni w centrum kraju i na Wybrzeżu, do 12 stopni na Suwalszczyźnie i na Podlasiu.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2023

– W Wielką Sobotę, idąc ze święconką do kościoła, należy wziąć ze sobą parasol. Będzie on konieczny na wschodzie Polski, gdzie prognozowane są opady deszczu. Na zachodzie kraju, choć spodziewane są większe przejaśnienia, to jednak i tam trochę pokropi – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W świąteczny weekend najcieplej będzie na wschodzie i północnym wschodzie. Tam można liczyć nawet na 12-14 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju nieco chłodniej: od 5 do 11 stopni. Synoptycy jednocześnie ostrzegają przed chłodem i śniegiem na obszarach podgórskich i w górach. W Zakopanem trzeba się przygotować na opady białego puchu.

Pogoda długoterminowa

Od wtorku 11 kwietnia na wschodzie kraju ponownie pojawi się niż z rejonu Morza Czarnego. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą od 1 do 6 stopni Celsjusza. Cieplej zrobi się czwartek 13 kwietnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 15 stopni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP