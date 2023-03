Pogoda znowu szaleje. Burze, opady krupy śnieżnej i porywisty wiatr

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami utrzyma się głównie na północnym zachodzie kraju. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie przez większą część dnia będzie całkowite. Tam spodziewane są, jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Deszcz ze śniegiem i deszcz popada także lokalnie na zachodzie i północy kraju. Tam też lokalnie wystąpią opady krupy śnieżnej. Śnieg spadnie w Karpatach. - W Bieszczadach prognozujemy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm – zaznaczyła synoptyk IMGW.

Pogoda IMGW: Burze, opady krupy śnieżnej i porywisty wiatr

Przekazała także, iż na północy i zachodzie możliwe są burze. - Będą to krótkotrwałe, niegroźne zjawiska – dodała. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 7 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na Podhalu. Tam ok. 0 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zwłaszcza na wschodzie oraz w czasie burz. W tych burzach porywy mogą dochodzić do ok. 60 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Jak podała synoptyk IMGW, miejscami, głównie w górach i na samym Wybrzeżu, będą występowały opady śniegu. Na Pomorzu, jeszcze początkowo, spodziewane są zanikające burze.

Gdzie jest burza? Radar burzowy na żywo

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do plus 1 stopnia na Wybrzeżu. Lokalnie na północy temperatura może spaść do minus 2-4 stopni Celsjusza. - Tam po opadach chodniki i drogi mogą być śliskie – ostrzegła Pacocha. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/ Inga Domurat (PAP)/ IMGW