Pogoda. Blisko 20 stopni i powrót zimy. To czeka nas we wtorek, środę i weekend

Pogoda w najbliższym tygodniu będzie jak z przysłowia "w marcu jak w garncu". Okresy typowo zimowe z nocnymi przymrozkami będą przeplatane falami ocieplenia. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawili prognozę pogody na 7 dni.

Prognoza pogody. We wtorek 14 marca blisko 20 stopni Celsjusza

Noc z 13 na 14 marca będzie ciepła. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, ok. 6 w centrum do 9 na zachodzie. We wtorek na niebie słońce będzie przeplatać się chmurami. Miejscami, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, występować będą przelotne opady deszczu.

Temperatura będzie nas rozpieszczać. Termometry wskażą od 9 stopni nad morzem i 11 stopni na północnym wschodzie do nawet 17 stopni lokalnie w Małopolsce. Wiać będzie porywisty wiatr, osiągający nad morzem do 70 km/h, w obszarach podgórskich Karpat do 90 km/h. Wysoko w górach możliwe są porywy wiatru do 120 km/h.

Pogoda długoterminowa. W środę 15 marca powrót zimy

Środa 15 marca to początek zimowego epizodu w tym tygodniu. W wielu rejonach kraju słońce będzie próbowało zrekompensować powrót zimy. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach nawet samego śniegu. W Karpatach opady te będą okresami intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 do 7 stopni. Wiatr nieco osłabnie, choć wciąż okresami będzie porywisty.

Czwartek zapowiada się pogodnie niemal wszędzie, poza Pomorzem, gdzie będzie nieco więcej chmur. Miejscami na wschodzie i północy pojawią się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 4-9 stopni Celsjusza. Wiatr okresami będzie nadal porywisty.

Od piątku ponownie powróci bardziej wiosenna aura. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej i na ogół pogodnie. Słabe opady deszczu od piątku do niedzieli mogą wystąpić jedynie w rejonie Pomorza. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie do 15 stopni na zachodzie, a w sobotę i niedzielę w całym kraju temperatura maksymalna będzie już dwucyfrowa, od 10 do 17 stopni.

