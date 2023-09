Pogoda zrobiła nam prezent, ale to ostatnie takie chwile. Lada moment duży zwrot

Wtorek 12 września będzie pogodny z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. - Na Pogórzu Karpackim i północno-zachodnich krańcach kraju lokalnie zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu - poinformowała PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Po południu i wieczorem na północnym-zachodzie także wystąpią słabe burze. - Prognozujemy, że suma opadów w burzach będzie osiągać maksymalnie do 15 mm i porywy wiatru w burzach maksymalnie do 60 km/h - dodała. Gdzieniegdzie rano będą występowały zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Lada moment nastąpi pogodowy zwrot

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 26 stopni na wschodzie do 30 stopni na zachodzie i w centrum kraju. - Będzie nadal bardzo ciepło. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 23-25 stopni - podkreśliła. Wiatr słaby, zmienny.

- Wygląda na to, że od czwartku do soboty będzie chłodniej, ale w sobotę i niedzielę znów zacznie robić się cieplej. Trochę chłodu teraz przyjdzie, żeby przypomnieć, że to wrzesień, ale potem będzie jeszcze troszkę ciepło, więc jeszcze się tą pogodą nacieszymy - podsumowała synoptyczka.

Julia Szymańska (PAP)