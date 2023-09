Termometry wystrzelą, apogeum w środę. Za kilka dni spora niespodzianka

Zgodnie z prognozami do Polski wróciły upały, dzięki którym nadal możemy odczuwać w kraju letnią aurę. Wysokie temperatury zostaną z nami do połowy tygodnia. Za kilka dni zrobi się chłodniej, ale synoptycy uważają, że fala gorąca wróci jeszcze we wrześniu.

W poniedziałek 11 września w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza na wschodzie, do 30 stopni w centrum i na zachodzie - mówi PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka. Chłodniej nad morzem - 24 stopnie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunku zachodniego.

Pogoda. Termometry wystrzelą, apogeum w środę

W nocy będzie pogodnie. Lokalnie będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na wschodzie, do 17 na zachodzie. W rejonach podgórskich najzimniej 8-10 stopni. Wiatr słaby, zmienny.

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? We wtorek 12 września na termometrach zobaczymy nawet do 30-31 stopni Celsjusza. "W środę, gdy upał osiągnie apogeum, w centrum i na środkowym wschodzie odnotujemy nawet do 32 stopni. Fala upałów zakończy się burzami, jednak może jeszcze wrócić" - czytamy w serwisie TwojaPogoda.pl.

"Jeśli prognozy się sprawdzą, to 30 stopni na termometrach może się pojawić ponownie w niedzielę, poniedziałek i wtorek (17-19 września), miejscami w centrum i na wschodzie kraju. Później już tak gorąco nie będzie" - napisano.

"Pogoda na 5 dni przyniesie bardzo ciepły początek tygodnia dla Polski. W poniedziałek i wtorek w kraju pojawi się upał, a w środę bardzo ciepło będzie jeszcze we wschodniej połowie kraju" - prognozują z kolei FaniPogody.pl. "W środę przez Polskę przewędruje front atmosferyczny przynosząc załamanie aury. Czwartek i piątek będą już w kraju chłodniejsze (do 22 stopni), jednak ochłodzenie nie potrwa długo" - pisze portal.