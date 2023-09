Jest prognoza IMGW na początek zimy. Grudzień "na czerwono"

Pogoda na początku zimy przyniesie wyższe temperatury i więcej opadów niż wskazuje norma wieloletnia - wynika z prognozy długoterminowej na najbliższe cztery miesiące, opublikowanej przez IMGW-PIB. Warto jednak pamiętać, że nie znaczy to braku mrozów czy opadów śniegu.

Eksperymentalna prognoza IMGW-PIB obejmuje październik, listopad, grudzień i styczeń. Synoptycy podali, jak prawdopodobnie będzie kształtowała się temperatura oraz suma opadów.

Prognoza długoterminowa IMGW - jesień i zima

Październik będzie stosunkowo ciepły. W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej w nadchodzącym miesiącu.

fot. IMGW-PIB/Prognoza na październik 2023

Według przewidywań IMGW średnia miesięczna temperatura powietrza w listopadzie będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Jeśli chodzi o sumę opadów atmosferycznych, najprawdopodobniej tę normę przekroczy.

fot. IMGW-PIB/Prognoza na listopad 2023 r.

W grudniu zarówno średnia temperatura jak i suma opadów najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej.

fot. IMGW-PIB/Prognoza na grudzień 2023 r.

Z kolei styczeń, jeśli chodzi o temperaturę, nie będzie odbiegał od lat wcześniejszych. Synoptycy przewidują, że będzie kształtowała się ona w normie. Najchłodniej ma być w Suwałkach (średnia temperatura od –4.5 st. C do –1.7 st. C), Zakopanem (-4.4 st. C do –2.4 st. C) i Białymstoku (–4.1 st. C do –1.4 st. C.). Spodziewana jest jednak większa suma opadów, według IMGW przekroczy ona normę wieloletnią.

fot. IMGW-PIB/Prognoza na styczeń 2023 r.

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy”, „poniżej normy” i „w normie”?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).