Polska w szponach Queenie. IMGW wydaje alerty. "Wraca zima"

Pogoda w czwartek nie może cieszyć, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich dni widzieliśmy już na termometrach wartości powyżej 20 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 8 do 12 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północy, do 7 stopni. Spodziewane są przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej, zwłaszcza na północy. W szczytowych partiach gór (powyżej 1100 m n.p.m) możliwe słabe opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i w centrum - porywisty do 50 km/h, zachodni.

Niestety, synoptycy nie mają dobrych wiadomości. "W nocy z czwartku na piątek wraca zima" - informuje Polska Agencja Prasowa. Dla niemal całej Polski wydano ostrzeżenia IMGW przed niskimi temperaturami.

Pogoda na czwartek. W nocy wraca zima. Ostrzeżenia IMGW

Alerty obejmują niemal cały kraj poza pasem ciągnącym się od części woj. zachodniopomorskiego poprzez fragment woj. lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia obowiązują od północy do godz. 7 w piątek.

Wyż Queenie, znajdujący się na zachód od naszego kraju, przyniesie zimne, wręcz zimowe powietrze. Na większości obszaru Polski minimalna temperatura wyniesie minus 1 st. Celsjusza, natomiast przy gruncie od minus 3 do minus 4 st. Na południu kraju temperatura powietrza ma spaść do minus 5 st., a przy gruncie nawet do minus 7.

Jak podaje portal fanipogody.pl, do naszej części Europy dociera strumień zimnego powietrza arktycznego morskiego. "Dlatego też temperatury na początku mijającego tygodnia wyraźnie spadły. Początkowo zaznaczyła się masa polarnomorska za frontem chłodnym, następnie spłynęła arktyczna. Jednak na szczęście widać już wyższe temperatury, które dotrą w perspektywie kilku najbliższych dni" - czytamy.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -3 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C w Małopolsce, nad morzem około 4 st. C. Przygruntowe przymrozki do -6 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek na południowym zachodzie zaobserwujemy stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami opady deszczu, a w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Na Suwalszczyźnie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. na wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/fanipogody.pl