Pomarańczowe i żółte alerty dla Polski. Możliwa trąba powietrzna

Pogoda we wtorek pozostaje upalna – z temperaturą od 27 do 30 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej jest tylko nad morzem – około 22 stopnie. – Po południu w południowej części kraju zwiększy się zachmurzenie i lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze – powiedziała synoptyczka IMGW Ewa Łapińska. Porywy wiatru będą osiągać do 65-70 km/h. "Niewykluczone jest również wystąpienie trąby powietrznej, na co wskazują poszczególne wskaźniki konwekcyjne" – ostrzegła Sieć Obserwatorów Burz.

Burze i upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia

Zgodnie z komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują w pięciu województwach:

świętokrzyskim;

śląskim, w powiatach centralnych;

małopolskim, poza powiatami: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim.

fot. IMGW

Synoptycy IMGW wydali także żółte alerty przed burzami z gradem. Alarmy pierwszego stopnia obowiązują w czterech województwach:

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

śląskim, w powiatach południowych;

opolskim, poza powiatami północnymi;

dolnośląskim, poza powiatami północnymi.

ZOBACZ: Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

fot. IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Alerty drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.