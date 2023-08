"Potężny oddech chłodu" psuje wakacje w Polsce. Wiemy, kiedy wróci lato

Pogoda zepsuła wakacje osobom spędzającym urlopy w Polsce. Prawie w całym kraju pada deszcz, a przypominająca jesienną aura pokrzyżowała plany szczególnie osobom wypoczywającym nad Bałtykiem. Silny wiatr potęgował tam uczucie chłodu. We wtorek rano w Łebie temperatura odczuwalna wyniosła zaledwie 4 stopnie Celsjusza.

Cały czas możliwe są burze czy nawałnice. W środę ostrzeżenia pierwszego stopnia (ważne w godzinach 12-21) przed burzami z gradem wydano na terenie czterech województw - śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Pogoda długoterminowa. Kiedy nadejdzie ocieplenie?

Wiele osób dopiero planuje urlopy w Polsce. Czy będą mogli liczyć na ocieplenie? W programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW informuje, kiedy w końcu temperatura wzrośnie i wyjrzy słońce. Sytuacja ma się zmienić tuż przed weekendem.

Na zachodzie kraju termometry pokazują teraz wartości poniżej normy wieloletniej. - Polska jest w objęciach powietrza polarnego morskiego - mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. - Na razie mamy potężny oddech chłodu, ale od weekendu do Polski będzie napływać zdecydowanie cieplejsze powietrze - dodaje.

Ekspert zapowiada, że jeszcze w środę i czwartek będzie chłodniej. - Temperatura nie będzie chciała przekroczyć 20 stopni - kwituje. Ocieplenie nadejdzie w piątek. - Cieplejsze powietrze zacznie się rozpędzać. Na tyle, żeby już w sobotę i niedzielę zobaczyć temperatury rzędu 27-29 stopni - informuje.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu powróci również gorące powietrze. W poniedziałek termometry pokazać mają 31 st. Celsjusza, ale to nie koniec. W niektórych częściach kraju w przyszłym tygodniu temperatura osiągnie nawet 35 stopni. - Prawdziwe sierpniowe lato powróci i będziemy jeszcze narzekać na upały - zaznacza Walijewski.

Prognoza IMGW na długi weekend

Osoby planujące odpoczynek w długi weekend mają powody do zadowolenia. Według synoptyka sytuacja wygląda optymistycznie. Ciśnienie będzie wzrastać i prognozowane jest sporo słońca. Zdaniem eksperta pomylili się ci, którzy już przekreślali lato i chcieli zakładać jesienne ubrania.

- Lato da jeszcze o sobie znać [...] W długi weekend najcieplej będzie w południowej części kraju. Na Mazurach i nad morzem temperatura wody wynosi ok. 20 stopni. W połączeniu z temperaturą powietrza 25-27 stopni to mogą być najlepsze destynacje do wyjazdów - mówi w WP. - Każdy, kto zostanie w Polsce, będzie zadowolony - podsumowuje. I dodaje, że gwałtowne zjawiska mogą się pojawiać, więc trzeba śledzić komunikaty pogodowe.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska