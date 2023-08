Tylko 4 stopnie nad morzem. Przeszywający chłód torpeduje urlopy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał drugi stopień ostrzeżeń przed silnym wiatrem na Wybrzeżu. Jednocześnie we wschodniej części strefy brzegowej ogłoszono alert trzeciego stopnia przed sztormem. Od kilku dni fale na Bałtyku sięgały kilku metrów, woda zalewała plaże, promenady i budki z jedzeniem. W Ustroniu Morskim morze sięgnęło niemal po linię roślinności. Do odwołania wstrzymane są połączenia promowe – dzisiejsze rejsy między Polską a Szwecją zostały anulowane. Według prognoz sytuacja powinna się uspokajać we wtorek po godzinie 14.

Łeba. Temperatura spadła do 4 stopni Celsjusza

Synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW podali, że we wtorek do godziny 8 rano najsilniej wiało w Ustce, gdzie porywy wiatru dochodziły do 86 kilometrów na godzinę. W Łebie było to 79 km/h, a na Półwyspie Helskim 68 km/h.

Porywisty wiatr obniżył odczuwalną temperaturę. Według porannych danych Instytutu o godzinie 8 temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniosła około 15 stopni Celsjusza. W Łebie termometry wskazywały jedynie 12,2 stopnia Celsjusza, a odczuwalna temperatura sięgnęła zaledwie 4 stopni.

Kiedy znów zrobi się ciepło?

Z długoterminowej prognozy pogody na obecny tydzień wynika, że na zdecydowaną poprawę aury możemy liczyć w weekend. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie na termometrach prawdopodobnie zobaczymy nawet 26-27 stopni Celsjusza. Z kolei na północy Polski słupki rtęci wzrosną w okolice 20-24 stopni.

RadioZET.pl/IMGW