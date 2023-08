Nowe alerty pogodowe. Groźny front wkracza nad Polskę. Możliwa krupa śnieżna

Pogoda w Polsce jest wciąż niespokojna. W środę z zachodu na wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny. Burze możliwe są dziś na północy kraju – zwłaszcza w strefie nadmorskiej – oraz w centrum, na południu i południowym wschodzie – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami w całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko na Podhalu – około 15 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia [MAPA]

W środę ostrzeżenia pierwszego stopnia (ważne w godzinach 12-21) przed burzami z gradem wydano na terenie czterech województw:

śląskiego , dla powiatów na południowym wschodzie;

, dla powiatów na południowym wschodzie; małopolskiego , z wyjątkiem powiatów na północnym zachodzie;

, z wyjątkiem powiatów na północnym zachodzie; podkarpackiego ;

; świętokrzyskiego, w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim i kazimierskim.

fot. IMGW

W czasie burz na północy kraju prognozowane są opady do 10 litrów wody na metr kwadratowy, jednak przy przechodzeniu kilku komórek przez ten sam obszar opad może skumulować się do 15-20 litrów na m2. "Możliwy jest również niewielki grad lub krupa śnieżna" – czytamy na profilu Burza-Alert-IMGW.

W obszarze od Mazur przez Mazowsze i Lubelszczyznę po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie burze będą się rozwijały w godzinach popołudniowych. Burzom na ogół będą towarzyszyły opady do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, jednak lokalnie natężenie opadów może być większe, dając sumę 20-30 litrów na m2.

"Pogoda zacznie się uspokajać"

W nocy ze środy na czwartek oddziaływanie frontu będzie się zaznaczać głównie na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze powoli będzie się rozbudowywał wyż. – To oznacza, że pogoda zacznie się uspokajać – wyjaśnił synoptyk IMGW Jakub Gawron. Lokalnie mogą tworzyć się mgły, które będą ograniczać widzialność do 400 metrów. Temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza na północy i do 13 stopni na południowym wschodzie.

RadioZET.pl/IMGW/PAP