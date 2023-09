Pogoda gwałtownie się zmieni. Od środy spodziewane jest chwilowe, dwudniowe załamanie aury. Prawie w całym kraju spadnie deszcz i pojawią się burze. Termometry pokażą od 19 do 30 stopni Celsjusza - przekazała PAP Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem dla północno-zachodniej części kraju. Synoptycy ostrzegają też przed upałem w centrum Polski.

Prognoza na środę. Nagłe załamanie pogody. IMGW ostrzega

W środę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach z gradem dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

północnej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego

oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.

Jak podaje IMGW, burze występują teraz w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i przemieszczają się na północny wschód. Szacowana wysokość opadów to 10-15 mm. Miejscami mogą wystąpić opady gradu. W ciągu kolejnych godzin spodziewane jest tworzenie się kolejnych komórek konwekcyjnych.

Synoptycy wydali też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla centralnej Polski. Ostrzeżenia obejmują województwa:

łódzkie,

śląskie,

znaczną część woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego

oraz część woj. opolskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W tym regionie IMGW prognozuje temperaturę maksymalną w dzień od 28 st. Celsjusza do 31 st. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 16 st.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.