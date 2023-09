UFO w Meksyku? Pokazano ciała "obcych". "Nie są częścią ziemskiej ewolucji"

Dwa ciała, przypominające istoty pozaziemskie, zaprezentowano we wtorek podczas przesłuchania w meksykańskim parlamencie. Prowadzący to wydarzenie dziennikarz i ufolog Jaime Maussan przekonywał, że "nie są one częścią ziemskiej ewolucji". Ciała miały zostać znalezione w Peru i mają rzekomo po 1000 lat.