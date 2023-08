"Niesamowite zjawisko. W jednej chwili przyszła mgła. Półwysep Helski. Co to?" - napisał na Twitterze użytkownik Tomkisiel, który do posta dołączył niecodzienny filmik. Widać na nim, jak wypełniona po brzegi plaża szybko zostaje spowita gęstą mgłą.

Część świadków zdarzenia nie kryła zaniepokojenia tym, co właśnie obserwują. Pozostali bez skrępowania oddawali się wakacyjnemu wypoczynkowi. Co faktycznie wydarzyło się na półwyspie Helskim?

Tajemnicze zjawisko na półwyspie Helskim. "W jednej chwili"

"To po prostu mgła adwekcyjna. Powstaje ona, gdy ciepłe i wilgotne powietrze nasuwa się na zimne morze/chłodniejsze" - napisał w komentarzu do filmiku serwis Meteoprognoza.pl.

Potwierdza to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Mgła adwekcyjna powstaje, gdy ciepła masa powietrza przemieszcza się nad obszarami o dużo niższej temperaturze" - wyjaśniają synoptycy.

"W warunkach klimatu Polski mgły adwekcyjne najbardziej charakterystyczne są dla okresu jesienno – zimowego, nieco rzadziej zdarzają się wiosną" - czytamy w analizie IMGW.