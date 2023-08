RCB poinformowało w sobotę o prognozowanych intensywnych opadach deszczu i burzach z gradem dla południowo-wschodniej Polski. "Dziś (19.08) możliwe intensywne opady deszczu i burze z gradem. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - napisało na twitterze RCB.

RCB podało też, że sms-owe ostrzeganie zostało uruchomione w województwach: śląskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim. Przypomniało też o możliwych przerwach w dostawach prądu oraz o tym, by zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Synoptycy prognozują burze z opadami od 20 mm do 35 mm i porywami wiatru do 65 km/h, a miejscami grad. Z kolei na południu kraju opady mogą sięgać od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 50 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 75 km/h.

Ponadto w całym kraju z wyjątkiem regionów nadmorskich wciąż obowiązują ostrzeżenia związane z upałami.

Aleksandra Kuźniar (PAP)