Rekord zimna w Polsce. Najniższa temperatura zbliżyła się do minus 38 stopni

Choć promienie słońca mogą zmylić odnośnie do pogody, za oknem panuje temperatura od -6 do nawet -15°C. W nocy z poniedziałku na wtorek słupki w Warszawie pokażą -14°C, a co dopiero w tak przyciągających chłód miejscach jak Suwałki czy tereny podgórskie. Choć wielu z nas narzeka na nagłe ochłodzenie, daleko nam jeszcze do rekordu XXI wieku, który padł dokładnie 7 lat temu.

Temperatura w Polsce. Mrozy dotarły do kraju

IMGW podał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek 8 stycznia temperatura spadła do -21,9°C w Gołdapi i -21,1°C w Kętrzynie. O godz. 8:10 temperatura minimalna na stacji meteorologicznej w Gołdapi wyniosła -22,5°C, zaś w Mikołajkach spadła przy gruncie do -24°C.

Warto pamiętać, że odczuwalne wartości są jeszcze niższe niż to, co wykazują pomiary. W Suwałkach odczuwalna temperatura spadła w poniedziałek do -28°C. W nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę na wschodzie Polski temperatura spadnie lokalnie do -23°C i jeszcze niższej temperatury odczuwalnej.

Najniższa temperatura w Polsce. Rekord zimna padł w 2017 roku

Choć te wartości niejednemu mrożą krew w żyłach, do rekordu tego wieku w Polsce jeszcze daleko. Najniższa temperatura w XXI wieku została zanotowana 8 stycznia 2017 roku na stacji telemetrycznej w Kotlinie Orawskiej-Jabłonka, kiedy termometry pokazały -37,7°C. Tak wynika z danych z Centralnej Bazy Danych Historycznych (IMGW-PIB).

Antyfanów mrozów należy pocieszyć, że meteorolodzy nie prognozują wartości zbliżonych do tej odnotowanej 7 lat temu w Kotlinie Orawskiej. Po chwilowym ociepleniu, które czeka nas jeszcze w pierwszej połowie stycznia, siarczysty mróz znów uderzy, a wraz z nim opady śniegu i silny wiatr.

Źródło: IMGW