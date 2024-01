Granica polsko-białoruska. Kolejna taka sytuacja w styczniu

Niedziela była kolejnym dniem w styczniu, gdy nikt nie próbował się przedostać przez granicę polsko-białoruską. Straż Graniczna o braku prób przejścia informowała także w ubiegłym tygodniu.

"Od początku stycznia odnotowano łącznie 25 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski, w styczniu 2023 roku - 1,5 tys., w styczniu 2022 roku - 1 tys., a w 2021 roku - 0 prób." – podała SG w poniedziałek rano.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Ostatnia próba przedarcia się do Polski miała miejsce 6 stycznia w okolicach Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie). Cudzoziemiec podszedł pod stalową barierę na granicy i na widok patroli polskich służb oddalił się w głąb Białorusi. Na tym samym odcinku granicy patrole zostały obrzucane konarami drzew. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń.

Według danych polskich pograniczników w całym 2023 roku na granicy Polski z Białorusią było blisko 26 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W maju i czerwcu zanotowano ich po ok. 3 tys. W lipcu było 3,8 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys., w październiku - 2 tys. prób, a w listopadzie - blisko 1,5 tys. W grudniu zauważalny był ich spadek, odnotowano ok. 450 takich prób na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG.

Zapora na granicy z Białorusią

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne. Nowy szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił w Radiu ZET, że "bariera nie spełnia swojej funkcji". – Nie dała tego, że całkowicie zabezpiecza naszą granicę. Będzie rozwijana, udoskonalona, by była skuteczniejsza – argumentował polityk KO.

Straż Graniczna wybrała wykonawcę zapory elektronicznej na rzece Bug, wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Inwestycja będzie kosztowała 280 mln zł - to głównie środki unijne. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Źródło: Radio ZET/PAP