RCB wydało komunikat. "Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy"

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem, które obowiązują do poranku we wtorek 9 stycznia. Synoptycy IMGW prognozują temperaturę minimalną w nocy od -17 do -14 st. C.

Najskrajniejsze wskazania dotyczą polskiego „bieguna zimna”, północnych powiatów Mazur oraz Podlasia. W nocy temperatura ma spaść w tym okolicach nawet do -20 stopni. W dzień termometry pokażą maksymalnie od -14 do -9 stopni. Wiatr ma osiągać od 15 do 25 km/h.

RCB ostrzegło przed silnym mrozem. "Reagujcie"

Alert meteorologiczny, wydany przez IMGW w niedzielę, dotyczy obszaru sześciu województw:

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego (wschodniej części),

mazowieckiego (północnej części),

lubelskiego (północno-wschodniej części).

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku, 9 stycznia. Przed silnymi mrozami ostrzegło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które przypomniało o zapewnieniu ciepłego miejsca dla zwierząt. "Reagujcie, gdy ktoś potrzebuje pomocy – dzwońcie na numer alarmowy 112" - apeluje RCB w mediach społecznościowych.

Źródło: Radio ZET/Meteo.imgw.pl/Twitter