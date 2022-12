Śnieżyca nadciąga. Spadnie nawet 20 cm śniegu w jeden dzień. IMGW ostrzega

Śnieżyce nadciągną nad Polskę w najbliższych dniach, ale już w czwartek na północy Polski mocniej sypnie śniegiem. IMGW-PIB wydał 8 grudnia ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami w części województwa pomorskiego.

Ostrzeżenie nie dotyczy jedynie południowej części regionu, powiatów: chojnickiego, człuchowskiego, tczewskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego.

Pogoda. Na północy mocno sypnie śniegiem. IMGW ostrzega

Od południa prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, punktowo około 20 cm - przekazał dyżurny synoptyk IMGW.

Z prognozy pogody wynika, że od poranka w czwartek pada śnieg o umiarkowanym natężeniu. - Strefa opadów przemieszcza się w kierunku wschodnim i w ciągu najbliższych 2-3 godzin odsunie się nad wody Bałtyku – zaznaczył synoptyk Instytutu. Temperatura w Gdańsku wyniesie ok. -1 st. Celsjusza, w głębi regionu - w Kościerzynie i Chojnicach - termometry wskażą -2 st. Celsjusza. Nieco cieplej będzie na półwyspie helskim, gdzie spodziewane jest 1 st. "na plusie".

Ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczące intensywnych opadów śniegu obowiązuje od godz. 16 w czwartek. Synoptycy wskazują, że śnieg ma sypać przez całą noc, do piątku 9 grudnia do godz. 8. Najprawdopodobniej opady spowodują spore utrudnienia dla kierowców – do śliskich dróg dojdzie zalegające na nich błoto pośniegowe.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz