Śnieżyce nad Polską. Synoptyk IMGW podaje nowe prognozy. "To będą bardzo trudne warunki"

Śnieg pada w czwartek w przeważającej części wschodniej i centralnej Polski. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami obowiązują na terenie województw:

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

lubelskiego

podlaskiego (południowo-zachodniej części),

śląskiego (wschodniej części).

Jak przekonywał w Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW, nie ma co liczyć w najbliższych dniach na zmianę pogody. Synoptyk wskazał na przyczynę mocniejszego uderzenia zimy w drugiej połowie listopada.

Śnieżyce nad Polską. Nowa prognoza pogody IMGW

- Niż Denis, który jest na południu Europy, sprowadził do Polski wilgotne powietrze. Jednocześnie było już chłodno, co spowodowało, że mamy intensywne opady śniegu. Będzie padało (w czwartek, przyp.) aż do godzin wieczornych, głównie w pasie od północnej Lubelszczyzny, przez Mazowsze, aż po Śląsk. Tutaj spadnie do 10 cm śniegu – mówił synoptyk.

- Temperatura będzie utrzymywać się. Noce nie będą już takie chłodne, czyli nie będzie już tak dużej amplitudy - temperatura spadnie maksymalnie do -5 st. C. Ale warunki będą trudne: marznące opady, deszcz ze śniegiem, oblodzenia, a dodatkowo nawet mgły i szadź. Śnieg utrzyma się przez weekend - mówił Grzegorz Walijewski w Wirtualnej Polsce.

Zaznaczył, że w piątek (25 listopada) opady śniegu nie będą już tak intensywne, by powodować przyrost pokrywy śnieżnej. Walijewski ostrzegł, że mimo to wciąż będą występowały opady marznące oraz mgły utrudniające komunikację, zwłaszcza kierowcom. Dodał, że jest za wcześnie, by przybliżyć długoterminową prognozę pogody pod zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska