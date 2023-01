Śnieżyce ogarniają Polskę. IMGW wydaje ostrzeżenia 2. stopnia, RCB alarmuje

W piątek najwięcej śniegu spadnie na południu i południowym wschodzie, do 12 cm w rejonie Bieszczad. Michał Folwarski z IMGW dodał, że na pozostałym obszarze wystąpią symboliczne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na Podhalu minus 2 stopnie.

IMGW wydał w piątek ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed intensywnymi i marznącymi opadami. Mapa ostrzeżeń obejmuje większą część kraju z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.

Śnieżyce w Polsce. Ostrzeżenia IMGW i RCB

Ostrzeżenia 2. stopnia wydano dla część woj. małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. O zagrożeniach informuje także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Przed nami intensywne opady śniegu i opady marznące. Drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. Wybierając się w podróż samochodem dostosujcie prędkość do warunków atmosferycznych" - napisano.

W nocy na południowym wschodzie kraju może spaść ok. 15-17 cm. Podobnie będzie w Małopolsce, na Śląsku i bliżej centrum. Na pozostałym obszarze spadnie ok. 10 cm śniegu. Nad ranem na wschodzie mogą wystąpić opady marznące. Lokalnie mogą też wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na zachodzie i Pomorzu, do ok. minus 1 lub zera stopni w przeważającej części kraju.

RadioZET.pl/ IMGW/ RCB