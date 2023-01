Uderzenie zimy w Polsce. Wydano alerty, nawet 2. stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla pięciu województw na południu Polski. Mają obowiązywać od popołudnia w piątek do soboty rano. Według prognoz w Małopolsce miejscami może spaść od 15 do 30 cm śniegu w ciągu doby. Tylko na Podkarpaciu strażacy prawie 200 razy wyjeżdżali w ciągu ostatniej doby do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu.